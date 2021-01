La Dakar perde il suo simbolo | ci ha lasciati Hubert Auriol | l' Africain era stato il primo a vincere sia in moto sia in auto

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Se n'è andato quando l'avventura a lui cara è in pieno svolgimento. Tante volte in questi giorni di inizio anno, aveva messo in gioco la sua vita affrontando, a tutta velocità, i deserti più infidi ...

LeleRoma1976 : RT @ilmessaggeroit: La Dakar perde il suo simbolo: ci ha lasciati Hubert Auriol, l'Africain era stato il primo a vinc... - Fontanella64 : RT @ilmessaggeroit: La Dakar perde il suo simbolo: ci ha lasciati Hubert Auriol, l'Africain era stato il primo a vinc... - ilmessaggeroit : La Dakar perde il suo simbolo: ci ha lasciati Hubert Auriol, l'Africain era stato il primo a vinc... - gponedotcom : Brabec suona la carica nella 7^ tappa, Cornejo nuovo leader: L'americano centra il successo nella prima delle due t… - P300it : A 55 chilometri dall'arrivo @s_peterhansel perde 5 minuti e va al comando @Yazeed_AlRajhi #Dakar2021 #P300it -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar perde

Il Messaggero

Dalle prime notizie che arrivano dall'Arabia Saudita, il pilota Husqvarna non sembra in pericolo di vita, è rimasto sempre cosciente e adesso è ricoverato per accertamenti ...Se n’è andato quando l’avventura a lui cara è in pieno svolgimento. Tante volte in questi giorni di inizio anno, aveva messo in gioco la sua vita affrontando, a ...