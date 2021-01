La Corte Suprema respinge l'ultimo ricorso di Trump, vota no anche Amy Coney Barrett (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Corte Suprema americana ha respinto i ricorsi del Presidente Trump e dei suoi alleati per il riesame delle cause intentate sulle procedure elettorali in Pennsylvania e Wisconsin. Era questa una ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) Laamericana ha respinto i ricorsi del Presidentee dei suoi alleati per il riesame delle cause intentate sulle procedure elettorali in Pennsylvania e Wisconsin. Era questa una ...

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Pakistan Il 5 gennaio la corte suprema di Lahore ha stabilito che il test di verginità, tradizionalm… - ilpost : Il test di verginità in Pakistan tradizionalmente si svolge per esaminare le donne che hanno subito stupri, ora la… - gianlucatdc : La Corte Suprema respinge l'ultimo ricorso di Trump, vota no anche Amy Coney Barrett - GMannino3 : @alepenazzi @eziomauro @repubblica Con il presidente della corte suprema, piccolo dettaglio.... - Agenparl : USA, LA CORTE SUPREMA SI RIFIUTA DI INTENTARE UNA CAUSA VELOCE PER CONTESTARE I RISULTATI DELLE ELEZIONI PRESIDENZI… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte Suprema L'ostacolo insormontabile della Corte Suprema Corriere del Ticino La Corte Suprema respinge l'ultimo ricorso di Trump, vota no anche Amy Coney Barrett

Era un ricorso per convincere la Corte Suprema stessa a riesaminare la causa. I nove giudici - compresa la giudice ultra trumpiana - ha respinto il tentativo ...

Impeachment di Trump: ecco l'articolo, il voto mercoledì?

È questo il capo d'accusa (l'unico) nei confronti del presidente Donald Trump, incluso nell'articolo di impeachment presentato oggi formalmente alla Camera dai democratici, dopo l'assalto di Capitol H ...

Era un ricorso per convincere la Corte Suprema stessa a riesaminare la causa. I nove giudici - compresa la giudice ultra trumpiana - ha respinto il tentativo ...È questo il capo d'accusa (l'unico) nei confronti del presidente Donald Trump, incluso nell'articolo di impeachment presentato oggi formalmente alla Camera dai democratici, dopo l'assalto di Capitol H ...