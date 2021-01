La campagna vaccinale di Israele dimentica i palestinesi dei Territori occupati (Di lunedì 11 gennaio 2021) La campagna vaccinale avviata il 23 dicembre dal ministero della Salute israeliano sta ottenendo applausi e riconoscimenti da ogni parte del mondo: con oltre il 10 per cento della popolazione cui è stata già iniettata la prima dose Israele è lo Stato che, in termini percentuali, vanta finora la maggiore copertura vaccinale. Questo risultato è stato possibile grazie al tempestivo acquisto, all’inizio di dicembre, di otto milioni di dosi di vaccino dalla Pfizer e di altri sei milioni di dosi da Moderna, sufficienti a vaccinare sette milioni di persone. Tuttavia, e questo non sta suscitando critiche particolari, la campagna vaccinale comprende i cittadini israeliani, i circa 600.000 coloni degli insediamenti illegali costruiti in Cisgiordania e i palestinesi residenti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Laavviata il 23 dicembre dal ministero della Salute israeliano sta ottenendo applausi e riconoscimenti da ogni parte del mondo: con oltre il 10 per cento della popolazione cui è stata già iniettata la prima doseè lo Stato che, in termini percentuali, vanta finora la maggiore copertura. Questo risultato è stato possibile grazie al tempestivo acquisto, all’inizio di dicembre, di otto milioni di dosi di vaccino dalla Pfizer e di altri sei milioni di dosi da Moderna, sufficienti a vaccinare sette milioni di persone. Tuttavia, e questo non sta suscitando critiche particolari, lacomprende i cittadini israeliani, i circa 600.000 coloni degli insediamenti illegali costruiti in Cisgiordania e iresidenti a ...

