La Camera voterà domani la risoluzione per destituire Trump Pence ha 24 ore per decidere Secondo l’Fbi gruppi armati pianificano un nuova rivolta a Washington

"I repubblicani alla Camera hanno respinto questa legislazione volta a proteggere l'America, consentendo agli atti di sedizione del presidente, instabili e squilibrati, di continuare. La loro complicità mette in pericolo l'America, erode la nostra democrazia e deve finire". E' quanto ha dichiarato la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi (nella foto), dopo che il Gop si è opposto alla discussione immediata della risoluzione presentata dai Democratici per chiedere al vicepresidente, Mike Pence, di ricorrere al venticinquesimo emendamento per destituire il presidente, Donald Trump. La Pelosi ha annunciato che la House voterà domani la risoluzione. Dopo l'approvazione, ha spiegato ancora la speaker, il vicepresidente ...

