La Camera americana vuole accusare Trump di “incitamento all’insurrezione” (Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: Getty Images)Dopo l’ultimatum di Nancy Pelosi al vicepresidente Mike Pence, i deputati democratici alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno formalmente presentato la risoluzione per l’impeachment del presidente Donald Trump. L’accusa verso Trump è di “incitamento alla rivolta” in riferimento all’attacco nei confronti del Campidoglio Usa da parte di una folla di sostenitori di Trump, durante la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden. https://twitter.com/tedlieu/status/1348666087869616139 “Il presidente Trump ha messo gravemente in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti e delle sue istituzioni di governo. Ha minacciato l’integrità del sistema democratico, ha interferito con la transizione pacifica del potere e ha messo in pericolo un ramo coeguale ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: Getty Images)Dopo l’ultimatum di Nancy Pelosi al vicepresidente Mike Pence, i deputati democratici alladei rappresentanti degli Stati Uniti hanno formalmente presentato la risoluzione per l’impeachment del presidente Donald. L’accusa versoè di “alla rivolta” in riferimento all’attacco nei confronti del Campidoglio Usa da parte di una folla di sostenitori di, durante la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden. https://twitter.com/tedlieu/status/1348666087869616139 “Il presidenteha messo gravemente in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti e delle sue istituzioni di governo. Ha minacciato l’integrità del sistema democratico, ha interferito con la transizione pacifica del potere e ha messo in pericolo un ramo coeguale ...

Agenzia_Ansa : #Usa, Nancy #Pelosi: #Pence rimuova #Trump o avanti con l'impeachment. La Camera americana chiederà al vicepresiden… - PaoloGentiloni : Dopo l’assalto di ieri #Congresso ha certificato elezione @JoeBiden che ha vinto con 7 milioni di distacco e 306 gr… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: I dem presentato l'atto di accusa alla Camera. Obiettivo: far fuori Trump dalla vita politica americana - be_marconi : RT @IlPrimatoN: I dem presentato l'atto di accusa alla Camera. Obiettivo: far fuori Trump dalla vita politica americana - domalex82 : RT @IlPrimatoN: I dem presentato l'atto di accusa alla Camera. Obiettivo: far fuori Trump dalla vita politica americana -