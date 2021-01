La bufala di Papa Francesco arrestato per pedofilia rimbalza sui siti sovranisti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il sito Conservative Beaver è un portale canadese, che strizza l’occhio al sovranismo di Donald Trump e a tutti i suoi riflessi, anche in campo religioso. Poche ore fa, dalle sue colonne, si è diffusa la notizia di Papa Francesco arrestato sabato per 80 casi di pedofilia, ma anche con altre accuse come possesso di materiale pedopornografico, traffico di esseri umani, incesto e altri capi di imputazione. Il sito parla chiaramente di un arresto nella giornata di sabato 10 gennaio, sottolineando come la notizia sia stata sottoposta a una censura di massa. Del resto, sappiamo tutti che, nella giornata di ieri, Papa Francesco è comparso per il suo angelus domenicale. Nonostante ciò, però, diversi utenti (anche italiani) stanno divulgando a macchia d’olio questa fake news, sia sui social ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il sito Conservative Beaver è un portale canadese, che strizza l’occhio al sovranismo di Donald Trump e a tutti i suoi riflessi, anche in campo religioso. Poche ore fa, dalle sue colonne, si è diffusa la notizia disabato per 80 casi di, ma anche con altre accuse come possesso di materiale pedopornografico, traffico di esseri umani, incesto e altri capi di imputazione. Il sito parla chiaramente di un arresto nella giornata di sabato 10 gennaio, sottolineando come la notizia sia stata sottoposta a una censura di massa. Del resto, sappiamo tutti che, nella giornata di ieri,è comparso per il suo angelus domenicale. Nonostante ciò, però, diversi utenti (anche italiani) stanno divulgando a macchia d’olio questa fake news, sia sui social ...

giornalettismo : Certo, certo, come no. Il Papa arrestato, #Google che deindicizza le notizie in merito (ma non quella del sito can… - MarykoMayko : RT @Domenico_p6: @AlvisiConci @papa_cannolo @straditeresa Non sono sicuro che tutti comprendano il termine velina. Per molti le veline sono… -

Ultime Notizie dalla rete : bufala Papa Papa Francesco è caduto oggi, il 2021 è andato: spiegata l’ennesima bufala Bufale.net Ilaria Cirino Pomicino: «Papà e quel patto con Di Pietro, all'ex pm tocca l'elogio funebre»

Ilaria Cirino Pomicino, 49 anni, professione regista, è un fiume in piena quando parla di suo padre Paolo: 'o Ministro, esponente di primissimo piano della vecchia Dc, 81 ...

Il Papa: “Farò il vaccino anti-Covid. C’è un negazionismo suicida”

Francesco lo afferma in un’intervista a Mediaset in onda domani sera. Bergoglio commenta i disordini degli Usa, senza citare Trump: condanno la violenza, adesso è il momento del rimedio. «Imparare dal ...

Ilaria Cirino Pomicino, 49 anni, professione regista, è un fiume in piena quando parla di suo padre Paolo: 'o Ministro, esponente di primissimo piano della vecchia Dc, 81 ...Francesco lo afferma in un’intervista a Mediaset in onda domani sera. Bergoglio commenta i disordini degli Usa, senza citare Trump: condanno la violenza, adesso è il momento del rimedio. «Imparare dal ...