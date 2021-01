La bozza del primo piano pandemico nell' era Covid | ' Se le risorse sono scarse bisogna scegliere chi curare'

La7tv : #lariachetira @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Sulla sanità siamo passati dai 9 miliardi iniziali a molti… - LegaSalvini : ?? DIMETTETEVI! #Lega: “Nella bozza del Recovery Plan il Governo dimentica problemi della giustizia. Una decisione… - Agenzia_Italia : La bozza del nuovo piano pandemico, 'scegliere chi curare se risorse sono scarse' - Corriere : La bozza del piano pandemico 2021-2023: «In caso di crisi, prima le cure a chi ne trae ... - tempoweb : 'Senza risorse scegliere chi curare' Nuovo #pianopandemico C'è la bozza del Ministero -

Ultime Notizie dalla rete : bozza del

Agenzia ANSA

La bozza del nuovo documento affronta anche la questione etica dell’accesso ai servizi nei momenti più critici. Si prevede anche la disponibilità di mascherine per gli operatori e per i cittadini, e a ...Dopo mesi di polemiche, inchieste giornalistiche e domande – ancora senza risposta – sull’effettiva preparazione dell’Italia all’eventualità di una pandemia come quella da coronavirus, il nostro Paese ...