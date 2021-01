La bozza del nuovo piano pandemico | scegliere chi curare se risorse sono scarse  

Leggi su agi

(Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Pronta ladel nuovo2021-2023 che ovviamente non può che partire dall'emergenza del Covid-19 che ha sconvolto i sistemi sanitari di tutto il mondo. "Le lezioni apprese dalla inattesa pandemia da un nuovo coronavirus del 2020 posessere considerate in uninfluenzale che è utile contestualizzare nell'ambito dell'attuale crisi sanitaria globale", si legge nella, letta dall'AGI, del testo elaborato dal Ministero della Salute. Unache verrà sottoposta a breve alle Regioni. "Quanto stiamo apprendendo dalla pandemia Sars-CoV-2 - viene spiegato - è utile per la messa a punto di piani pandemici influenzali e in prospettiva in risposta ad altri patogeni capaci di causare epidemie/pandemie". ...