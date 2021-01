La bozza del nuovo piano pandemico 2021-2023: “Se risorse sono scarse scegliere chi curare prima” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La bozza del nuovo piano pandemico 2021-2023 elaborata dal ministero È stata messa a punto dal dipartimento Prevenzione del ministero della Salute la bozza del nuovo piano pandemico influenzale 2021-2023 che nelle prossime ore sarà presentata alle Regioni e che, ovviamente, trae lezione dalla pandemia di Covid. “Le lezioni apprese dalla inattesa pandemia da un nuovo Coronavirus del 2020 possono essere considerate in un piano pandemico influenzale che è utile contestualizzare nell’ambito dell’attuale crisi sanitaria globale” si legge nella bozza di 140 pagine. “Quanto stiamo apprendendo dalla pandemia ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ladelelaborata dal ministero È stata messa a punto dal dipartimento Prevenzione del ministero della Salute ladelinfluenzaleche nelle prossime ore sarà presentata alle Regioni e che, ovviamente, trae lezione dalla pandemia di Covid. “Le lezioni apprese dalla inattesa pandemia da unCoronavirus del 2020 posessere considerate in uninfluenzale che è utile contestualizzare nell’ambito dell’attuale crisi sanitaria globale” si legge nelladi 140 pagine. “Quanto stiamo apprendendo dalla pandemia ...

La7tv : #lariachetira @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Sulla sanità siamo passati dai 9 miliardi iniziali a molti… - LegaSalvini : ?? DIMETTETEVI! #Lega: “Nella bozza del Recovery Plan il Governo dimentica problemi della giustizia. Una decisione… - Agenzia_Italia : La bozza del nuovo piano pandemico, 'scegliere chi curare se risorse sono scarse' - GATT0R0SS0 : RT @GATT0R0SS0: NON E' QUESTO IL MIO IDEALE DI ITALIA... NON E' POSSIBILE LAVORARE ANNI E ANNI PER POI SENTIRTI DIRE CERTE COSE: 'Se le ri… - MarioOcchini : @jabbaTM bozza del ministero della salute sul piano pandanenico.. se le risorse sono scarse vanno dirottare in quel… -