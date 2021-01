La borsa di Pedullà: Papu Gomez, Eriksen e Milik al palo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non sono tre vicoli ciechi, adesso non esageriamo, ma siamo abbastanza vicini a una situazione del genere. Qui Papu Gomez, a voi Milik, passando per Eriksen . Sulla carta, non solo sulla carta, tre ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non sono tre vicoli ciechi, adesso non esageriamo, ma siamo abbastanza vicini a una situazione del genere. Qui, a voi, passando per. Sulla carta, non solo sulla carta, tre ...

suocerag : @Gazzetta_it Ma cos'è una borsa di Pedullà? è fisicamente una borsa o no? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Llorente, in venti giorni è cambiato tutto. #Caicedo e l’Inter, non c'è nulla - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: La Borsa di #Pedullà - Duncan, Kouame, Gervinho, Inglese: i nodi #calciomercato di Fiorentina e Parma - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Llorente, in venti giorni è cambiato tutto. #Caicedo e l’Inter, non c'è nulla - _enz29 : RT @Gazzetta_it: #Llorente, in venti giorni è cambiato tutto. #Caicedo e l’Inter, non c'è nulla -

Ultime Notizie dalla rete : borsa Pedullà Llorente, in venti giorni è cambiato tutto. Caicedo-Inter, non c'è nulla La Gazzetta dello Sport