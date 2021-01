La Boldrini vuole migliaia di euro da Salvini: “Per colpa sua ho rischiato lo stupro e la morte” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Offesa, mortificata, minacciata. Laura Boldrini, secondo quanto riferito da fonti della Lega, chiede 150mila euro a Matteo Salvini come risarcimento danni per le presunte offese rivoltele e il clima d’odio nei suoi confronti innescato dalle dichiarazioni pubbliche del leader del Carroccio. È la richiesta riportata nell’invito alla mediazione civile che l’ex presidente della Camera ha inviato al leader leghista: ritiene di essere stata diffamata a mezzo stampa. Sulla cifra, però, c’è un giallo: i 150mila euro sono l’importo scritto nel tentativo di mediazione, ma con tutta probabilità l’ex presidente della Camera ha chiesto a Salvini molto di più. La Boldrini cita Salvini per le sue esternazioni “C’è una azione civile avviata nei confronti di Matteo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Offesa, mortificata, minacciata. Laura, secondo quanto riferito da fonti della Lega, chiede 150milaa Matteocome risarcimento danni per le presunte offese rivoltele e il clima d’odio nei suoi confronti innescato dalle dichiarazioni pubbliche del leader del Carroccio. È la richiesta riportata nell’invito alla mediazione civile che l’ex presidente della Camera ha inviato al leader leghista: ritiene di essere stata diffamata a mezzo stampa. Sulla cifra, però, c’è un giallo: i 150milasono l’importo scritto nel tentativo di mediazione, ma con tutta probabilità l’ex presidente della Camera ha chiesto amolto di più. Lacitaper le sue esternazioni “C’è una azione civile avviata nei confronti di Matteo ...

