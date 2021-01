La Apple Car potrebbe essere prodotta da Hyundai (Di lunedì 11 gennaio 2021) , ma non prima del 2027. Lo scenario, in realtà, è ancora più complesso e va osservato da diverse angolazioni. Intanto i fatti, che sono quelli riportati dal Korea Economic Daily, che per primo ha pubblicato l'indiscrezione secondo cui Hyundai starebbe esaminando una proposta di collaborazione arrivata proprio dalla Apple. Cosa dicono Hyundai e Apple Proposta che in effetti è stata confermata ufficialmente dalla casa coreana, che però ha allargato la prospettiva: «Sappiamo che Apple è impegnata in trattative con diverse case automobilistiche globali, tra cui la Hyundai Motor e visto che il negoziato è nella sua fase iniziale, nulla è stato deciso», ha dichiarato un portavoce Hyundai, specificando poi che le trattative riguardano la produzione di un veicolo elettrico e ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) , ma non prima del 2027. Lo scenario, in realtà, è ancora più complesso e va osservato da diverse angolazioni. Intanto i fatti, che sono quelli riportati dal Korea Economic Daily, che per primo ha pubblicato l'indiscrezione secondo cuistarebbe esaminando una proposta di collaborazione arrivata proprio dalla. Cosa diconoProposta che in effetti è stata confermata ufficialmente dalla casa coreana, che però ha allargato la prospettiva: «Sappiamo cheè impegnata in trattative con diverse case automobilistiche globali, tra cui laMotor e visto che il negoziato è nella sua fase iniziale, nulla è stato deciso», ha dichiarato un portavoce, specificando poi che le trattative riguardano la produzione di un veicolo elettrico e ...

