Kirghizistan | eletto presidente il nazionalista Japarov | era stato condannato per rapimento

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 gennaio 2021) IlSadyrha vinto le presidenziali tenute il 10 gennaio 2021 incon quasi l’80 per cento dei voti, in una consultazione organizzata a poco più di tre mesi dalla caduta del precedente governo innescata dalle proteste di massa scoppiate nella capitale Biškek e in altre città a seguito delle contestate legislative di ottobre, annullate dalle autoritàrali locali. L’ex parlamentare d’opposizione scarcerato dai manifestanti anti-governativi eraallora nominato premier ad interim, una carica che presto potrebbe non esistere più nella nazione centro-asiatica, visto il risultato del referendum costituzionale tenuto in concomitanza con le presidenziali di domenica e che potrebbe garantire un potere enorme al politico kirghiso anche negli anni a venire. “Assumo il ...