Karina Cascella, avete mai visto sua sorella Sunny? Bellissima come lei

Avete mai visto Sunny, la sorella di Karina Cascella? Attivissima sui social, è bella proprio come lei: conosciamola più da vicino. Karina Cascella è sempre stata un personaggio di spicco nel panorama televisivo: l'abbiamo conosciuta come fumantina opinionista di Uomini e Donne, dove si è fatta amare dal pubblico per la sua schiettezza, ed oggi

mattiapale78 : Visto il flop degli opinionisti al #Gfvip spero che all’#isoladeifamosi non si faccia lo stesso errore. Perché non… - its__lilo_bitch : il modo in cui Dayane diventerà una sferata fissa a LIVE togliendo la poltrona a karina cascella appena uscita dall… - Enki333 : @aidalaverdadera Ma qualcuno sa perché non si parla più con karina cascella? ?? (lo so è una info di vitale importanza per tutt) - zazoomblog : Karina Cascella gambe da urlo in primo piano: lo spacco è impressionante – FOTO - #Karina #Cascella #gambe #primo - infoitcultura : GF Vip: Karina Cascella contro Elia e De Grenet -

Avete mai visto Sunny, la sorella di Karina Cascella? Attivissima sui social, è bella proprio come lei: conosciamola più da vicino.

Gianni Sperti si fa forza dopo il doloroso lutto: “Ricomincio da me”

L'opinionista di Uomini e Donne di recente ha perso il papà ma adesso Gianni Sperti si fa forza dopo il lutto e ricominica da se stesso.

