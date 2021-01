Kamala Harris su Vogue, le critiche per la copertina: “Irrispettosa” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Kamala Harris su Vogue, le critiche per la copertina Converse All Star e giacca nera, due drappi di tessuto verde e rosa alle spalle e un sorriso smagliante. La neo eletta vicepresidente Usa, Kamala Harris, 56 anni, appare così sulla copertina di febbraio 2021 di Vogue America. Informale e sportiva. Ma la scelta “pop” del mensile di moda non è stata accolta con favore dalla critica. Il magazine della direttrice Anna Wintour, infatti, è stato travolto dalle polemiche proprio per la copertina in cui appare Kamala Harris. Ma capiamo perché. La foto scelta per la copertina della versione digitaleKamala Harris, le due copertine di ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021)su, leper laConverse All Star e giacca nera, due drappi di tessuto verde e rosa alle spalle e un sorriso smagliante. La neo eletta vicepresidente Usa,, 56 anni, appare così sulladi febbraio 2021 diAmerica. Informale e sportiva. Ma la scelta “pop” del mensile di moda non è stata accolta con favore dalla critica. Il magazine della direttrice Anna Wintour, infatti, è stato travolto dalle polemiche proprio per lain cui appare. Ma capiamo perché. La foto scelta per ladella versione digitale, le due copertine di ...

