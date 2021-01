Kamala Harris 'strike the pose' su Vogue, ma è polemica per le sneakers. L'abito fa ancora 'la monaca'? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Leggi su today (Di lunedì 11 gennaio 2021)

MarioManca : Kamala Harris che posa per la copertina di Vogue Usa con le converse ?? - matteorenzi : Joe Biden è stato proclamato da qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova… - chetempochefa : Il #Congresso americano ha appena certificato ufficialmente la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris come president… - zazoomblog : Kamala Harris strike the pose su Vogue ma è polemica per le sneakers. Labito fa ancora la monaca? - #Kamala… - MEGustaChannel : ME GUSTA EDICOLA #87 – KAMALA HARRIS E… (in aggiornamento) -