Kamala Harris in copertina su Vogue e il “pasticcio della sbiaditura”: ecco cosa è successo e perché fa discutere (Di lunedì 11 gennaio 2021) Whitewashing per Kamala Harris e scatta la polemica. È bastata l’anteprima della copertina di Vogue del prossimo febbraio a scatenare le ire social del politicamente corretto. Già, perché nella doppia cover del mensile la vicepresidente eletta, di origine indiana da parte di madre e giamaicana di padre, è risultata un po’ “schiarita” per quello che per molti utenti social è stato definito “il pasticcio della sbiaditura”. Nell’occhio del ciclone è finita la direttrice di Vogue, quella Anna Wintour che, si è sempre raccontato, fosse la fonte di ispirazione per il personaggio interpretato da Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada. Wajahat Alì, giornalista e opinionista del New York Times di origine indiana ha affermato: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Whitewashing pere scatta la polemica. È bastata l’anteprimadidel prossimo febbraio a scatenare le ire social del politicamente corretto. Già,nella doppia cover del mensile la vicepresidente eletta, di origine indiana da parte di madre e giamaicana di padre, è risultata un po’ “schiarita” per quello che per molti utenti social è stato definito “il”. Nell’occhio del ciclone è finita la direttrice di, quella Anna Wintour che, si è sempre raccontato, fosse la fonte di ispirazione per il personaggio interpretato da Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada. Wajahat Alì, giornalista e opinionista del New York Times di origine indiana ha affermato: ...

