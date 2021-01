Kamala Harris conquista (anche) la copertina di «Vogue» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Kamala Harris, che sarà la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti, ha conquistato (anche) la copertina di Vogue. La cinquantaseienne è ritratta nel numero di febbraio della celebre rivista di moda. Due foto, anticipate dai profili social di Vogue America. Una più «istituzionale», l’altra con un paio di sneakers ai piedi. «Fare la storia è stato il primo passo. Ora Harris ha un compito ancora più monumentale: aiutare a guarire un’America divisa e guidarla fuori dalla crisi», si legge. https://twitter.com/voguemagazine/status/1348284503081574403 Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Kamala Harris, che sarà la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti, ha conquistato (anche) la copertina di Vogue. La cinquantaseienne è ritratta nel numero di febbraio della celebre rivista di moda. Due foto, anticipate dai profili social di Vogue America. Una più «istituzionale», l’altra con un paio di sneakers ai piedi. «Fare la storia è stato il primo passo. Ora Harris ha un compito ancora più monumentale: aiutare a guarire un’America divisa e guidarla fuori dalla crisi», si legge. https://twitter.com/voguemagazine/status/1348284503081574403

MarioManca : Kamala Harris che posa per la copertina di Vogue Usa con le converse ?? - matteorenzi : Joe Biden è stato proclamato da qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova… - chetempochefa : Il #Congresso americano ha appena certificato ufficialmente la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris come president… - zazoomblog : Polemiche per la copertina di Vogue su Kamala Harris: Sbiancata Troppo casual - #Polemiche #copertina #Vogue… - HuffPostItalia : Polemiche per la copertina di Vogue su Kamala Harris: 'Sbiancata' 'Troppo casual' -