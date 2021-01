Juventus, stop di almeno due settimane per Dybala. Il comunicato (Di lunedì 11 gennaio 2021) Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il Jmedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Questa mattina Pauloè stato sottoposto presso il Jmedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

