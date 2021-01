Juventus | scatta il piano per Scamacca | i dettagli dell’operazione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Se non arriva Milik, laha già pronta l’alternativa: Gianluca. I contatti con il Sassuolo sono già cominciati Laè in forte pressing sul Sassuolo per l’acquisto di Gianluca, lo rivela Tuttopsort segnalando anche alcunidel possibile affare. Innanzitutto il Genoa ha già dato il suo assenso a rescindere anticipatamente il prestito del giocatore. Allo stesso tempo i bianconeri stanno provando ad impostare l’operazione sulla base di un lungo prestito oneroso con diritto di riscatto così da spalmare la spesa su più bilanci. Al momentorappresenta la prima opzione della dirigenza juventina nel caso in cui non si riuscisse a sbloccare l’arrivo anticipato di Milik dal Napoli. Leggi su Calcionews24.com