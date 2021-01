Juventus, Pirlo si gode Chiesa ma ora la caviglia preoccupa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chiesa imprescindibile per Pirlo: il tecnico della Juventus lo ha lasciato in campo nonostante una botta alla caviglia che adesso preoccupa Accertamenti al “JMedical” per Federico Chiesa che nella vittoria della Juventus di Andrea Pirlo contro il Sassuolo è rimasto in campo malgrado un brutto colpo subito alla caviglia. L’ex viola si sta prendendo i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 gennaio 2021)imprescindibile per: il tecnico dellalo ha lasciato in campo nonostante una botta allache adessoAccertamenti al “JMedical” per Federicoche nella vittoria delladi Andreacontro il Sassuolo è rimasto in campo malgrado un brutto colpo subito alla. L’ex viola si sta prendendo i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Nel regolamento-bis FJGC-AJA per le partite della Juventus ci dev’essere scritto che #Bentancur ha licenza di picch… - juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - capuanogio : #Pirlo e i casi #Covid nella #Juventus: 'Condiziona me come tutti gli altri allenatori. Ogni giorno può capitare e… - giulio_galli : RT @EnricoTurcato: Che stagione che sta facendo #Danilo, vera colonna di questa Juventus. Con Pirlo è rinato, con Sarri non aveva mai ric… - elkunaguero10 : RT @LiveBianconera: Terza vittoria consecutiva per la #Juventus di #Pirlo che si avvicina al big match contro l'#Inter Chi si è distinto c… -