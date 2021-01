Juventus, Pirlo con il fiato sospeso: da valutare entità infortuni di Dybala e Mckennie e domenica c’è l’Inter (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Juventus con il fiato sospeso dopo l'infortunio di Paulo Dybala.Juventus-Sassuolo, Defrel: “Siamo stati bravi anche in dieci, avremmo potuto fare di più in 11. Europa? Ho la mia idea”L'attaccante argentino dei bianconeri è uscito anzitempo nel corso della gara di campionato contro il Sassuolo a causa di un problema al ginocchio verificatosi dopo uno scontro di gioco. Il talento sudamericano si sottoporrà agli esami del caso per valutare l'entità dell'infortunio, piove però sul bagnato per Pirlo che rischia di perdere anche Mckennie. Il centrocampista americano ex Schalke 04 ha subito un fastidio alla coscia e preferito non rischiare lasciando il campo al 20' del primo tempo a Ramsey, adesso i ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lacon ildopo l'o di Paulo-Sassuolo, Defrel: “Siamo stati bravi anche in dieci, avremmo potuto fare di più in 11. Europa? Ho la mia idea”L'attaccante argentino dei bianconeri è uscito anzitempo nel corso della gara di campionato contro il Sassuolo a causa di un problema al ginocchio verificatosi dopo uno scontro di gioco. Il talento sudamericano si sottoporrà agli esami del caso perl'dell'o, piove però sul bagnato perche rischia di perdere anche. Il centrocampista americano ex Schalke 04 ha subito un fastidio alla coscia e preferito non rischiare lasciando il campo al 20' del primo tempo a Ramsey, adesso i ...

