Juventus-Napoli | il retroscena | De Laurentiis ha tentato di rinviare la Supercoppa

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il presidente delAurelio Deavrebbe volutola finale dicontro lain programma il 20 gennaio al Mapei Stadium. Ritorna così il calvario infinito che rappresenta la sfida train questa stagione: dalla finale di Coppa Italia, uno dei primi appuntamenti post-lockdown, alle polemiche per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tancredipalmeri : Apperò, Gravina fa intendere che la FIGC potrebbe ricorrere alla giustizia ordinaria contro la sentenza del CONI su… - sscnapoli : ?? | Juventus-Napoli, pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia: piena reintegrazione della dignità e dell’… - capuanogio : [DOCUMENTO] Ecco le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del #Coni che ha ordinato la ripetizione pe… - UPistozzi : @FabRavezzani La deriva della rosacea è iniziata nel 2006. Solo che per 14 anni ha massacrato la Juventus ed andava… - calciodangolo_ : ?? Il #Napoli comunica che #Osimhen è ancora positivo al #Covid! A rischio la partita contro la #Fiorentina e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Roma, 11 gennaio 2021 - Juventus e Milan si pestano i piedi per Gianluca Scamacca. L'attaccante del Genoa si è messo in mostra in questa prima metà di campionato, attirando su di sè le attenzioni di d ...Gattuso mi piace quanto Sarri, anche se con Sarri ho avuto un bel rapporto». Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del tecnico ancora sotto contratto con la Juventus ai microfoni di Radi ...