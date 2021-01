Juventus, lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro per Dybala. Nulla di grave per Chiesa e McKennie (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie per la Juventus sul fronte infortuni. Stamani Paulo Dybala si è sottoposto agli esami dopo il problema al ginocchio che l’ha costretto al cambio nel corso della sfida di ieri con il Sassuolo e l’esito ha rivelato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Ecco quanto si legge sul L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie per lasul fronte infortuni. Stamani Paulosi è sottoposto agli esami dopo il problema alche l’ha costretto al cambio nel corso della sfida di ieri con il Sassuolo e l’esito ha rivelato unadeldel. Ecco quanto si legge sul L'articolo

