Juventus Genoa probabili formazioni, turnover per Pirlo: torna Chiellini (Di lunedì 11 gennaio 2021) Juventus Genoa probabili formazioni – Se la Juventus è tornata a incanalare successi in campionato, Pirlo adesso deve esser bravo a dare continuità anche in Coppa Italia. I bianconeri, dopo la sconfitta in finale contro il Napoli questa estate, tenteranno un nuovo assalto alla Coppa Italia. Tanti problemi per il tecnico bianconero che tra infortunati e positivi al covid, dovrà fare a meno di tante pedine fondamentali. La Juventus sfida il Genoa mercoledì alle 20.45 a Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Juventus Genoa probabili formazioni, chi gioca turnover in vista per Pirlo, anche se l'emergenza Covid-19 costringerà ...

