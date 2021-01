Juventus, esami medici per Chiesa dopo l’infortunio – VIDEO (Di lunedì 11 gennaio 2021) Federico #Chiesa al J Medical dopo il problema in #JuveSassuolo ? @junews24com pic.twitter.com/CLAH2A2Qi2— Marco Baridon (@BaridonMarco) January 11, 2021 Federico Chiesa effettua i controlli al J Medical: l’esterno della Juventus è stato vittima di un’entrata killer di Obiang – VIDEO Federico Chiesa è arrivato al J Medical per i controlli alla caviglia dopo il bruttissimo fallo di Pedro Obiang nel corso della gara contro il Sassuolo. L’esterno della Juventus conoscerà così l’entità dell’infortunio. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU Juventus NEWS 24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Federico #al J Medicalil problema in #JuveSassuolo ? @junews24com pic.twitter.com/CLAH2A2Qi2— Marco Baridon (@BaridonMarco) January 11, 2021 Federicoeffettua i controlli al J Medical: l’esterno dellaè stato vittima di un’entrata killer di Obiang –Federicoè arrivato al J Medical per i controlli alla cavigliail bruttissimo fallo di Pedro Obiang nel corso della gara contro il Sassuolo. L’esterno dellaconoscerà così l’entità del. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUNEWS 24 Leggi su Calcionews24.com

