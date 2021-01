Juventus: Dybala al J Medical, ma non promette bene (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie per la Juventus in vista dei prossimi impegni. Uscito anzitempo per un infortunio, Paulo Dybala è arrivato zoppincando questa mattina per le visite mediche al J Medical, il centro medico bianconero, con un vistoso tutore al ginocchio sinistro. Maggiori informazioni sono attese nel pomeriggio, quando arriveranno i risultati degli accertamenti; ma vedendo l’arrivo il tecnico e i tifosi bianconeri non possono stare tranquilli. Foto: sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie per lain vista dei prossimi impegni. Uscito anzitempo per un infortunio, Pauloè arrivato zoppincando questa mattina per le visite mediche al J, il centro medico bianconero, con un vistoso tutore al ginocchio sinistro. Maggiori informazioni sono attese nel pomeriggio, quando arriveranno i risultati degli accertamenti; ma vedendo l’arrivo il tecnico e i tifosi bianconeri non possono stare tranquilli. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

