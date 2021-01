Juventus, dalla Francia: quasi fatta per Dabo del Nantes (Di lunedì 11 gennaio 2021) Colpo in prospettiva per la Juventus. Secondo quanto riporta il sito francese ‘Footmercato’, nella giornata di oggi il club bianconero dovrebbe chiudere l’acquisto di Abdoulaye Dabo dal Nantes. Il 19enne dovrebbe effettuare oggi le visite mediche e firmare il contratto che chiuderà l’operazione in prestito con diritto di riscatto per 1.5 milioni di euro. All’età di 16 anni Dabo è stato il giocatore più giovane nella storia del Nantes a firmare un contratto professionistico e due stagioni fa ha debuttato in Ligue 1. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Colpo in prospettiva per la. Secondo quanto riporta il sito francese ‘Footmercato’, nella giornata di oggi il club bianconero dovrebbe chiudere l’acquisto di Abdoulayedal. Il 19enne dovrebbe effettuare oggi le visite mediche e firmare il contratto che chiuderà l’operazione in prestito con diritto di riscatto per 1.5 milioni di euro. All’età di 16 anniè stato il giocatore più giovane nella storia dela firmare un contratto professionistico e due stagioni fa ha debuttato in Ligue 1. SportFace.

