Juve-Genoa | la formazione di Pirlo in Coppa Italia | staffetta CR7-Morata

Juventus incerottata a San Siro contro l'Inter domenica sera? Dipenderà da McKennie e, soprattutto, Dybala. Perché è in attacco che Pirlo dovrà centellinare gli uomini e le forze, considerando inoltre ...

Michele Plastino: "Il Milan ha grande potenziale, la Juve può crescere. Il Genoa mi sta deludendo. Calciomercato? Nulla di eccezionale"

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Michele Plastino, noto giornalista italiano, direttore di Radio Sportiva, facendo il punto sulla serie A e sul calciomercato. Milan in testa alla classifi ...

Chi gioca in Coppa Italia? Staffetta CR7-Morata e tanti giovani...

Contro il Genoa spazio alle seconde linee. Si rivedranno Bernardeschi e Portanova, e tanti ragazzi scalpitano: da Dragusin a Da Graca, ecco chi potrebbe scendere in campo ...

