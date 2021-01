Juve, Dybala fuori almeno 15 giorni. Escluse lesioni per Chiesa e McKennie (Di lunedì 11 gennaio 2021) TORINO - La Juventus , dopo la vittoria interna contro il Sassuolo, si è ritrovata immediatamente al Training Center per preparare la sfida di Coppa Italia di mercoledì sera con il Genoa. Settimana da ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 gennaio 2021) TORINO - Lantus , dopo la vittoria interna contro il Sassuolo, si è ritrovata immediatamente al Training Center per preparare la sfida di Coppa Italia di mercoledì sera con il Genoa. Settimana da ...

