Judo, Masters Doha 2021: debacle Italia nella prima giornata. Doppietta coreana al maschile, grande spettacolo tra le donne (Di lunedì 11 gennaio 2021) La prima giornata del World Masters Doha 2021 di Judo è andata in archivio con un bilancio decisamente negativo in casa Italia, costretta ad abbandonare prematuramente la lotta per il podio in seguito alle sconfitte all’esordio rimediate da Manuel Lombardo e Odette Giuffrida. Il piemontese, n.1 al mondo e campione uscente del Master nei 66 kg, ha perso per ippon dopo 3’40” di Golden Score contro il moldavo Denis Vieru evidenziando una resistenza fisica inferiore all’avversario sulla lunga distanza, mentre la campionessa europea in carica dei 52 kg ha commesso un’ingenuità ed è stata squalificata dopo 1’28” di combattimento contro la spagnola Estrella Lopez Sheriff mentre si trovava avanti nel punteggio di un waza-ari. Il Bel Paese non è stato protagonista dunque del ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ladel Worlddiè andata in archivio con un bilancio decisamente negativo in casa, costretta ad abbandonare prematuramente la lotta per il podio in seguito alle sconfitte all’esordio rimediate da Manuel Lombardo e Odette Giuffrida. Il piemontese, n.1 al mondo e campione uscente del Master nei 66 kg, ha perso per ippon dopo 3’40” di Golden Score contro il moldavo Denis Vieru evidenziando una resistenza fisica inferiore all’avversario sulla lunga distanza, mentre la campionessa europea in carica dei 52 kg ha commesso un’ingenuità ed è stata squalificata dopo 1’28” di combattimento contro la spagnola Estrella Lopez Sheriff mentre si trovava avanti nel punteggio di un waza-ari. Il Bel Paese non è stato protagonista dunque del ...

Si apre nel peggiore dei modi per l'Italia il World Masters Doha 2021, primo grande evento della stagione olimpica per quanto riguarda il judo. Quest'oggi, nella prima giornata di gara della manifesta ...

