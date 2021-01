Joseph Capriati accoltellato dal padre | il dj è in gravi condizioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il dj Giuseppe, in arte, è stato ferito gravemente daldurante una lite. Il ragazzo, ricoverato in ospedale, non è ancora fuori pericolo. L’uomo, responsabile dell’aggressione, è stato trasferito in carcere.è statodalVenerdì scorso, 8 gennaio 2021, il celebre dj technoè statonella sua casa paterna. Il ragazzo è stato colpito dal, Pietro – 61, incensurato ed ex guardia carceraria in pensione – in seguito ad una lite familiare degenerata in aggressione. L’uomo ha colpito il figlio al petto con un oggetto contundente, perforandogli il polmone. Nella notte scorsa, il dj è stato sottoposto ad un intervento ...