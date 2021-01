Jean-Regé Page | il duca di «Bridgerton» replica alle indiscrezioni su James Bond

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Jean-Regé Page, il Duca di Hastings, l’uomo (ad oggi) più popolare di tutta Netflix, è stato scelto – o così si dice – per rimpinguare la rosa dei possibili James Bond: candidati buoni a sostituire Daniel Craig nel prossimo film di 007. Craig da tempo giura di essere stufo del personaggio. E, benché, a fronte di un pagamento cospicuo, abbia accettato di interpretarlo un’altra volta, l’addio sembra essere vicino. Daniel Craig lascerà James Bond e Jean-Regé Page, nato in Zimbabwe e migrato a Londra quattordicenne, potrebbe essere l’attore ideale per prenderne la parte. A dirlo, sono stati i bookmakers inglesi, che nei giorni successivi all’esplosione del fenomeno Bridgerton hanno registrato un’impennata nelle quotazioni di Page. Che, tuttavia, ha liquidato con un sorriso illazioni e pettegolezzi.