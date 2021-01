Italia zona gialla e arancione da oggi lunedì 11 gennaio | regole e colori delle Regioni

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Giallo e, l’sarà colorata così fino al 15. Il decreto del 5ha stabilito che da11, torna la suddivisione in fasce di rischio. Da venerdì prossimo entrerà invece in vigore in nuovo Dpcm, che dovrebbe introdurre una nuova colorazione di rischio, il più basso: il bianco. Fino ad allora l’sarà divisa così: Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto saranno zone arancioni, tutte le altresaranno in giallo. Per le zone che hanno un rischio maggiore e colorate insarà quindi vietato spostarsi fuori dal proprio Comune di appartenenza, se non per motivi d’urgenza, e saranno chiusi bar e ristoranti. Vale però la deroga che permette gli ...