Istituto Pascale di Napoli premiato dall’Aifa: ha il record italiano di sperimentazioni cliniche no profit (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Istituto dei tumori Pascale di Napoli è primo in Italia – riferisce una nota dell’ufficio stampa – nella promozione di sperimentazioni cliniche no profit. L’Aifa premia la ricerca indipendente dell’Istituto dei tumori di Napoli, non finanziata dalle aziende farmaceutiche. Il primato emerge dai dati dell’ultimo rapporto nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali e disponibile sul portale dell’agenzia italiana del Farmaco (https://www.aifa.gov.it/web/guest/pubblicazioni). Come si evince dalla tabella 17 il “Pascale”, insieme con il Gemelli di Roma e lo Ieo di Milano è primo per numero di sperimentazioni no profit promosse. Secondo la classifica Aifa sono 156 le ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’dei tumoridiè primo in Italia – riferisce una nota dell’ufficio stampa – nella promozione dino. L’Aifa premia la ricerca indipendente dell’dei tumori di, non finanziata dalle aziende farmaceutiche. Il primato emerge dai dati dell’ultimo rapporto nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali e disponibile sul portale dell’agenzia italiana del Farmaco (https://www.aifa.gov.it/web/guest/pubblicazioni). Come si evince dalla tabella 17 il “”, insieme con il Gemelli di Roma e lo Ieo di Milano è primo per numero dinopromosse. Secondo la classifica Aifa sono 156 le ...

