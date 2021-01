Isola dei Famosi 2021 | Aurora Ramazzotti al posto di Alvin come inviato in Honduras?

Leggi su trendit

(Di lunedì 11 gennaio 2021)già raccontato nelle settimane precedenti, la macchina dell’deiè accesa e starebbe preparando tutto per la nuova edizione che dovrebbe iniziare il prossimo marzo. Se rimane confermato il nome della conduttrice, la tanto attesa Ilary Blasi, non così quello dell’e degli opinionisti. In un primo momento, infatti, sarebbe stato dato per certo il nome diinè un veterano dell’, senza contare che con Ilary Blasi aveva già condotto Eurogames. Eppure pare che non sia così. Secondo quanto riportato da TVBlog, infatti, in queste ore sarebbe circolato il nome di Can Yamanpapabile. Eppure ...