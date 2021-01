Interventi di manutenzione straordinaria | sospensione idrica a Salerno | ecco dove

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSistemi Spa comunica che al fine di eseguirediin Via Santa Margherita altezza via Bartolomeo Eustachio, si rende necessario sospendere l’erogazioneMercoledì’13 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 18.30, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Santa Margherita Via Giovan Battista Amendola Via Sichelmanno Via Orazio Flacco Via Gabriele Napodano Via Carmine Antonio Petrone Via Oreste Petrilli Via Michelangelo Juliano Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si ...