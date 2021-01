Inter | inseguire il Milan tenendo d’occhio la Juve

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ritorna Lukaku, ma non la vittoria. Dopo la sconfitta di Genoa, l’si riprende parzialmente nonostante il ritorno del suo totem Lukaku. La sfida dell’Olimpico, lascia in dote alla squadra di Antonio Conte un punto che a poco serve. Come se non bastasse, oltre alla fuga delche ritorna a 3 lunghezze dai cugini, l’deve iniziarsi a vedere bene da quelle di dietro. Non solo la Roma che per lunghi tratti ha impensierito i nerazzurri, ma soprattutto lantus. Adesso sono 4 i punti di distacco tra l’e la Vecchia Signora, ma potrebbe diventare uno solo considerando la partita che i bianconeri dovranno recuperare contro il Napoli. Nessun dramma, ma bisogna tornare a correre. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.