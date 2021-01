Inter | Antonio Conte e la panchina | perché non svolta mai con i cambi?

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L'è una e una sola. Hai voglia a cercare le alternative: non è lì che vinci le partite, non è con loro che fai la differenza. Peggio ancora: la qualità si abbassa, troppo alto il divario tra i ...

Inter : ?? | FORMAZIONE #RomaInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - Inter : Domani alle 12.30 c’è Roma-Inter: la conferenza stampa di Antonio Conte ?? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI #RomaInter, l'analisi di Antonio #Conte a fine partita ??? #FORZAINTER ???? - acm_davide : RT @gippu1: Questi 2 punti persi dall'Inter portano la firma di Antonio Conte: stava dominando e invece di inseguire l'1-3 ha prodotto una… - SARRIfumettista : RT @90_ordnassel: Classifica di serie A senza rigori: Inter 35 Atalanta 32 Roma 30 Juve 29 Milan 28 Napoli 28 Eh ma è sicuramente colpa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Antonio

Finisce in parità all'Olimpico tra Roma e Inter, con i gol di Pellegrini e Mancini, per i giallorossi, e le reti di Skriniar e Hakimi per i milanesi. LE SCELTE - Fonseca conferma ...Andrea Pirlo continua a perdere i pezzi: dopo i casi di Covid-19 di Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, ora dovrà valutare gli stop di McKennie ...