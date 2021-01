Innovatec si aggiudica ulteriori contratti riqualificazione energetica per oltre 49 milioni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) –, tramite la controllataPower, ha sottoscrittopreliminari per 851 unità abitative per un controvalore di circa 49,1di euro, relativi allasostenibile immobiliare con il Superbonus 110%. Talivanno ad aggiungersi a quelli già sottoscritti nei mesi precedenti per un controvalore di 17di euro, totalizzando 1.191 unità abitative contrattualizzate per un valore di circa 66,1. Gli accordi preliminari sottoscritti tra le parti prevedono l’affidamento adPower dei lavori didegli immobili i cui interventi specifici ...