Infortunio Dybala: lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Infortunio Dybala: il giocatore della Juve ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro Brutte notizie per la Juventus di Andrea Pirlo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paulo Dybala questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il comunicato. «Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il Jmedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021): il giocatore della Juve ha riportato unaaldelBrutte notizie per la Juventus di Andrea Pirlo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Pauloquesta mattina hanno evidenziato unadi basso grado deldel. Il comunicato. «Questa mattina Pauloè stato sottoposto presso il Jmedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato unadi basso grado deldel ...

