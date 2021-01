Infortunio Dybala/ Juventus, ko anche McKennie: entrambi rischiano di saltare l'Inter (Di lunedì 11 gennaio 2021) Infortunio Dybala: Juventus, anche Weston McKennie ko nel corso della partita contro il Sassuolo. entrambi sono a forte rischio per l'Inter, sarà out anche De Ligt per positività al Covid. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)Westonko nel corso della partita contro il Sassuolo.sono a forte rischio per l', sarà outDe Ligt per positività al Covid.

