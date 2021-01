Infortunio Dybala: accertamenti medici per il talento della Juventus – VIDEO (Di lunedì 11 gennaio 2021) #Dybala al J Medical dopo l'Infortunio in #JuveSassuolo ?? @junews24com pic.twitter.com/Yh6Y6ZqeqN— Marco Baridon (@BaridonMarco) January 11, 2021 Paulo Dybala si è infortunato ieri durante Juventus Sassuolo: controlli al J Medical per l’attaccante argentino – VIDEO Paulo Dybala è al J Medical per le visite di controllo dopo l’Infortunio nel corso del primo tempo della gara contro il Sassuolo. L’attaccante della Juventus ha riportato una contusione al ginocchio. Dybala dunque effettua i controlli per stabilire l’entità dell’Infortunio e valutare la sua disponibilità in vista delle prossime gare: la Juve è attesa dal Genoa in Coppa Italia e dall’Inter in campionato. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) #al J Medical dopo l'in #JuveSassuolo ?? @junews24com pic.twitter.com/Yh6Y6ZqeqN— Marco Baridon (@BaridonMarco) January 11, 2021 Paulosi è infortunato ieri duranteSassuolo: controlli al J Medical per l’attaccante argentino –Pauloè al J Medical per le visite di controllo dopo l’nel corso del primo tempogara contro il Sassuolo. L’attaccanteha riportato una contusione al ginocchio.dunque effettua i controlli per stabilire l’entità dell’e valutare la sua disponibilità in vista delle prossime gare: la Juve è attesa dal Genoa in Coppa Italia e dall’Inter in campionato. Leggi su ...

