“Indiana Jones 5”: Chris Pratt sostituirà Harrison Ford (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Indiana Jones 5” si farà, ma senza Harrison Ford. E’ ormai dal 2012 che si parla del quinto e ultimo episodio della saga, ma la sua produzione non è stata di fatto mai avviata. Da quando la Lucasfilm è stata acquistata dalla Disney, qualcosa sembra, però, essere cambiato. Il colosso americano ha le idee chiare e, stando agli ultimi rumor, il film dovrebbe salutare gli spettatori nel 2022. Con la Disney viene messa da parte l’idea di un ultimo saluto di Harrison Ford al pubblico. La Lucasfilm era, infatti, convita di renderlo protagonista nell’episodio finale e procedere poi con il recast in cerca di un attore più giovane che potesse proseguire il percorso di Indiana Jones per eventuali spin-off o serie tv. Ma la nuova casa di produzione cambia le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) “5” si farà, ma senza. E’ ormai dal 2012 che si parla del quinto e ultimo episodio della saga, ma la sua produzione non è stata di fatto mai avviata. Da quando la Lucasfilm è stata acquistata dalla Disney, qualcosa sembra, però, essere cambiato. Il colosso americano ha le idee chiare e, stando agli ultimi rumor, il film dovrebbe salutare gli spettatori nel 2022. Con la Disney viene messa da parte l’idea di un ultimo saluto dial pubblico. La Lucasfilm era, infatti, convita di renderlo protagonista nell’episodio finale e procedere poi con il recast in cerca di un attore più giovane che potesse proseguire il percorso diper eventuali spin-off o serie tv. Ma la nuova casa di produzione cambia le ...

levrierog : #JuveSassuolo #Dybala Questa è arte. Meriterebbe una clip di @pepromano. Una frustata da Oscar. Sembra reale. Non… - mpiacenonaver1 : @alian_maria Chiamiamo Indiana Jones????? - GrandePinguino : @NC4551 @Marco__Tullio @radiosilvana @FabioAkaFab @MonEleonora Aspetta, questo titolo non mi suona ?? E ho anche la… - NC4551 : @Marco__Tullio @GrandePinguino @radiosilvana @FabioAkaFab @MonEleonora Senza ombra di dubbio ma anche 'Indiana Jone… - Elisabetta0404 : L’intervista a Papa Francesco col sottofondo di musiche stile Indiana Jones. Ma come gli è venuto in mente, come. -

Ultime Notizie dalla rete : Indiana Jones Indiana Jones 5: Chris Pratt prenderà il posto di Harrison Ford? Cinematographe.it - FilmIsNow Indiana Jones 5: Chris Pratt prenderà il posto di Harrison Ford?

Riemergono le voci sul possibile passaggio di testimone tra Harrison Ford e Chris Pratt per l'atteso Indiana Jones 5!

“Indiana Jones 5”: Chris Pratt sostituirà Harrison Ford

In "Indiana Jones 5" non ci sarà più Harrison Ford. Lo scooper Daniel Richtman svela il nome di Chris Pratt come suo sostituto ...

Riemergono le voci sul possibile passaggio di testimone tra Harrison Ford e Chris Pratt per l'atteso Indiana Jones 5!In "Indiana Jones 5" non ci sarà più Harrison Ford. Lo scooper Daniel Richtman svela il nome di Chris Pratt come suo sostituto ...