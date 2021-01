Indennizzi per imprese, la Lombardia eroga più di 67 milioni di euro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono, ad oggi, 45.912 le domande ricevute da Regione Lombardia e per le quali sono già stati erogati i bonifici per un valore di 67.830.500 euro. Lo comunica una Nota in cui si traccia un primo bilancio del piano ‘Rilancio Lombardia’, voluto dal presidente Attilio Fontana per offrire denaro fresco alle categorie penalizzate dalla crisi provocata dalla pandemia e escluse dai DL Ristori del Governo. Complessivamente il piano ‘Rilancio Lombardia’ mette a disposizione oltre 210 milioni di risorse. La sua articolazione, sul versante delle imprese, è stata strutturata in 3 ‘Avvisi’ attraverso la misura ‘Sì Lombardia’. Indennizzi destinati a quelle filiere produttive che stanno particolarmente soffrendo la crisi e che rientrano nei parametri ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono, ad oggi, 45.912 le domande ricevute da Regionee per le quali sono già statiti i bonifici per un valore di 67.830.500. Lo comunica una Nota in cui si traccia un primo bilancio del piano ‘Rilancio’, voluto dal presidente Attilio Fontana per offrire denaro fresco alle categorie penalizzate dalla crisi provocata dalla pandemia e escluse dai DL Ristori del Governo. Complessivamente il piano ‘Rilancio’ mette a disposizione oltre 210di risorse. La sua articolazione, sul versante delle, è stata strutturata in 3 ‘Avvisi’ attraverso la misura ‘Sì’.destinati a quelle filiere produttive che stanno particolarmente soffrendo la crisi e che rientrano nei parametri ...

Ultime Notizie dalla rete : Indennizzi per Indennizzi per imprese, la Lombardia eroga più di 67 milioni di euro BergamoNews Comune di Ascoli Piceno: arriva il bonus sport per le associazioni

Fino al 29 Gennaio è possibile fare domanda per usufruire dei contributi destinati a società e associazioni sportive operanti nel Comune di Ascoli Piceno ...

Fondo indennizzo risparmiatori: l’anticipo arriva fino al 100% grazie alla Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2021 aumenta dal 40% a fino al 100% l’anticipo sul ristoro del Fondo Indennizzo Risparmiatori.

