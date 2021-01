In migliaia senza mascherina contro i divieti anti-Covid: la protesta a Praga, tra stelle di David e funerali ai bar – Il video (Di lunedì 11 gennaio 2021) In Repubblica Ceca va in scena la protesta contro le nuove restrizioni decise dal governo per tentare di arginare l’epidemia di Coronavirus. Circa 3 mila persone si sono date appuntamento a Praga, nella storica Piazza della Città Vecchia, con lo slogan Let’s Open Czechia. Una manifestazione priva di distanziamento sociale e con tanto di comizio, durante il quale nessuno indossava la mascherina. I proprietari dei bar hanno inoltre dato vita a un flash mob, accendendo candele all’interno di boccali di birra in giro per la città come se fossero dei lumini votivi. January 11, 2021 Alcuni manifestanti hanno indossato sui loro abiti la Stella di David, il simbolo che i nazisti imposero agli ebrei al di sopra dei sei anni nei Paesi Occupati durante la Seconda guerra mondiale, con su ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) In Repubblica Ceca va in scena lale nuove restrizioni decise dal governo per tentare di arginare l’epidemia di Coronavirus. Circa 3 mila persone si sono date appuntamento a, nella storica Piazza della Città Vecchia, con lo slogan Let’s Open Czechia. Una manifestazione priva di distanziamento sociale e con tanto di comizio, durante il quale nessuno indossava la. I proprietari dei bar hanno inoltre dato vita a un flash mob, accendendo candele all’interno di boccali di birra in giro per la città come se fossero dei lumini votivi. January 11, 2021 Alcuni manifesthanno indossato sui loro abiti la Stella di, il simbolo che i nazisti imposero agli ebrei al di sopra dei sei anni nei Paesi Occupati durante la Seconda guerra mondiale, con su ...

