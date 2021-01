In Lombardia quasi 5mila guariti e 1.431 nuovi positivi: 75 sono a Bergamo (Di lunedì 11 gennaio 2021) A fronte di 13.356 tamponi effettuati sono 1.431 i nuovi positivi (10,7%) in tutta la Lombardia. I guariti/dimessi sono 4.717. A Bergamo le persone contagiate nelle ultime 24 ore sono 75. I dati di lunedì 11 gennaio – I tamponi effettuati: 13.356 totale complessivo: 5.061.374; – i nuovi casi positivi: 1.431 (di cui 52 ‘debolmente positivi’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 421.890 (+4.717), di cui 3.458 dimessi e 418.432 guariti; – in terapia intensiva: 462 (+3); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.522 (-76); – i decessi, totale complessivo: 25.849 (+62). I nuovi casi per provincia Milano: 434 di cui 142 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 gennaio 2021) A fronte di 13.356 tamponi effettuati1.431 i(10,7%) in tutta la. I/dimessi4.717. Ale persone contagiate nelle ultime 24 ore75. I dati di lunedì 11 gennaio – I tamponi effettuati: 13.356 totale complessivo: 5.061.374; – icasi: 1.431 (di cui 52 ‘debolmente’); – i/dimessi totale complessivo: 421.890 (+4.717), di cui 3.458 dimessi e 418.432; – in terapia intensiva: 462 (+3); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.522 (-76); – i decessi, totale complessivo: 25.849 (+62). Icasi per provincia Milano: 434 di cui 142 a Milano ...

petergomezblog : Vaccino anti-Covid, lo hanno ricevuto quasi 600mila italiani: la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi, la Lom… - petergomezblog : Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila.… - ilriformista : Le difficoltà di Fontana e soci nella gestione dell’epidemia e delle vaccinazioni - EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Terzultima per vaccini e quasi rossa. Tutti i guai della Lombardia - vicolo_cieco_ : quasi tutta l’Italia zona gialla e indovinata chi rischia il rosso? La Lombardia e indovinate dove deve andare a la… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia quasi Terzultima per vaccini e quasi rossa. Tutti i guai della Lombardia L'HuffPost LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 11 GENNAIO/ +62 morti, scende tasso positività

Bollettino coronavirus Lombardia, i dati sull'emergenza sanitaria aggiornati all'11 gennaio 2021: le ultime notizie su casi positivi, decessi e guariti.

Covid, effetto Natale sui contagi: boom Lombardia e Sicilia. Belluno, Rieti e Messina le province più colpite

Lo spettro della terza ondata del Covid 19 agita governo, regioni e mondo scientifico. Ma come stanno andando davvero le cose? Per capirlo occorre partire dai dati sul terreno. Che ...

Bollettino coronavirus Lombardia, i dati sull'emergenza sanitaria aggiornati all'11 gennaio 2021: le ultime notizie su casi positivi, decessi e guariti.Lo spettro della terza ondata del Covid 19 agita governo, regioni e mondo scientifico. Ma come stanno andando davvero le cose? Per capirlo occorre partire dai dati sul terreno. Che ...