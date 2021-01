In Italia viene avvelenato un cane ogni 16 minuti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nel 2020 sono stati quasi 33mila gli esemplari avvelenati e il 5% di questi ha perso la vita in seguito all'ingestione del veleno. L'allarme emerge dai dati pubblicati dall'Associazione Italiana difesa animali ed ambiente-Italiambiente (Aidaa). LA FOTOGALLERY Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nel 2020 sono stati quasi 33mila gli esemplari avvelenati e il 5% di questi ha perso la vita in seguito all'ingestione del veleno. L'allarme emerge dai dati pubblicati dall'Associazionena difesa animali ed ambiente-mbiente (Aidaa). LA FOTOGALLERY

g_brescia : Questa è l'informazione che viene data da alcuni giornali come @Libero_official. Si tratta di un articolo di qualch… - Agenzia_Italia : In Italia viene avvelenato un cane ogni 16 minuti - QuiMediaset_it : La serie-fenomeno #DayDreamer, che ha definitivamente lanciato in Italia @canyaman1989, dopo il successo in day-tim… - AdamQua : RT @DanieleDann1: ??In #Italia viene avvelenato un #cane ogni 16 minuti. Nel 2020 sono stati quasi 33mila gli esemplari avvelenati e il 5% d… - IlMondoDiAllie : RT @CrisciGloria: In Italia viene avvelenato un cane ogni 16 minuti -

Ultime Notizie dalla rete : Italia viene In Italia viene avvelenato un cane ogni 16 minuti AGI - Agenzia Italia Ces 2021, Mermec gli unici italiani premiati con Vaimoo: progetto per l’eBike sharing

La multinazionale specializzata in soluzioni tecnologiche per il trasporto si è aggiudicata uno dei Ces Awards Honorees con un sistema connesso per la condivisione di bici elettriche ...

Variante inglese, non sappiamo se circola in Italia: i rischi

Biologi per la scienza, che si occupa di divulgazione online, ha lanciato un appello a tutta la comunità scientifica e al Governo per tenere sotto ...

La multinazionale specializzata in soluzioni tecnologiche per il trasporto si è aggiudicata uno dei Ces Awards Honorees con un sistema connesso per la condivisione di bici elettriche ...Biologi per la scienza, che si occupa di divulgazione online, ha lanciato un appello a tutta la comunità scientifica e al Governo per tenere sotto ...