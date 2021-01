In Italia 12.532 nuovi casi e 448 morti. Tasso di positività: 13,7%. Il bollettino (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dati di lunedì 11 gennaio. Meno contagi con meno tamponi (91.656): succede sempre a inizio settimana. Il Tasso di positività sale al 13,7%. Più colpita l’Emilia-Romagna (+1.942 casi). Aumentano le degenze e le vittime. Nessuna regione ha zero decessi Leggi su corriere (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dati di lunedì 11 gennaio. Meno contagi con meno tamponi (91.656): succede sempre a inizio settimana. Ildisale al 13,7%. Più colpita l’Emilia-Romagna (+1.942). Aumentano le degenze e le vittime. Nessuna regione ha zero decessi

Corriere : In Italia 12.532 nuovi casi e 448 morti. Il tasso di positività al 13,7%: il bollettino di oggi - Corriere : In Italia 12.532 nuovi casi e 448 morti: il bollettino di oggi - sole24ore : #Coronavirus, in #Italia altri 12.532 casi e 448 decessi. Meno di 92mila #tamponi effettuati. I #dati dell'… - ArmandaGelsomin : RT @RaiNews: #Coronavirus, 12.532 nuovi casi e 448 morti nelle ultime 24 ore in Italia - AlBizzotto : RT @Corriere: In Italia 12.532 nuovi casi e 448 morti: il bollettino di oggi -