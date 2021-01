In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a Firenze per finanziamenti illeciti (Di martedì 12 gennaio 2021) Poltrone – Rischio impresentabili inquisiti da rimpasto: Matteo, Maria Elena e i fondi illeciti Open L’ipotesi del rimpasto, nella tela che Matteo Renzi sta tessendo da oltre un mese, secondo le indiscrezioni più insistenti potrebbe prevedere la sua presenza accanto a quella di Maria Elena Boschi nella futura squadra di governo guidata da Giuseppe Conte. Il mandato dell’eventuale Conte-ter, se aspirasse come ovvio a chiudere la legislatura, scadrebbe nel 2023 di Antonio Massari Conte alla rovescia di Marco Travaglio I retroscena del Giornale Unico, sempre più simili alle “bombe di Mosca” al processo di Biscardi, danno per certo uno sbocco “pilotato” della crisi di governo che più ridicolo non si può: Conte si dimette dopo l’approvazione del Recovery Plan, perché Bettini ha parlato con l’Innominabile, che gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Poltrone – Rischio impresentabilida rimpasto: Matteo, Maria Elena e i fondiOpen L’ipotesi del rimpasto, nella tela che Matteo Renzi sta tessendo da oltre un mese, secondo le indiscrezioni più insistenti potrebbe prevedere la sua presenza accanto a quella di Maria Elena Boschi nella futura squadra diguidata da Giuseppe Conte. Il mandato dell’eventuale Conte-ter, se aspirasse come ovvio a chiudere la legislatura, scadrebbe nel 2023 di Antonio Massari Conte alla rovescia di Marco Travaglio I retroscena del Giornale Unico, sempre più simili alle “bombe di Mosca” al processo di Biscardi, danno per certo uno sbocco “pilotato” della crisi diche più ridicolo non si può: Conte si dimette dopo l’approvazione del Recovery Plan, perché Bettini ha parlato con l’Innominabile, che gli ...

Tutti allenatori sul web, e qualcuno anche hater - per non dire odiatore che è una parola tremenda - più i soliti tifosi sovraeccitati che si travestono da agenti provocatori.

La ministra dalla parte sbagliata della sfida

La passione con cui Lucia Azzolina si sta battendo per il ritorno in classe degli studenti di ogni ordine e grado è davvero encomiabile, persino commovente. E largamente condivisibili sono ...

